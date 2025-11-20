Руски шпионски кораб насочи лазери към британски самолети, които го следят: Великобритания е готова за ответни мерки

Руски шпионски кораб на брега на британски води е използвал лазери за първи път, за да попречи на пилотите на Кралските военновъздушни сили (RAF), които наблюдават дейността му, съобщи Newsweek, позовавайки се на министърът на отбраната на Великобритания.

Джон Хийли заяви на пресконференция на Даунинг стрийт, че правителството приема този „много опасен“ ход „изключително сериозно“.

Той добави, че корабът, наречен „Янтар“, е бил северно от Шотландия и е навлязъл в британски води през последните седмици, за втори път тази година.

Britain releases images of the Russian spy ship on the edge of UK waters that aimed lasers at RAF pilots



“We see you, we know what you’re doing and if the Yantar travels south thus week we are ready,” @JohnHealey_MP says pic.twitter.com/tKUBHCDN4U — Deborah Haynes (@haynesdeborah) November 19, 2025

Корабът е „предназначен за събиране на разузнавателна информация и картографиране на нашите подводни кабели“, каза Хейли пред журналисти, според Би Би Си.

„Моето послание към Русия и към Путин е следното: Виждаме ви. Знаем какво правите. И ако „Янтар“ се премести на юг тази седмица, ние сме готови“, добави той.

"UK WARNS RUSSIA"



The United Kingdom has stated it has "military options ready" if a Russian spy ship, the Yantar, escalates its activities after it directed lasers at British Royal Air Force pilots monitoring it near UK waters.



This incident, which occurred recently, has been… pic.twitter.com/YS8Tt5F4rb — WORLD AT WAR (@World_At_War_6) November 20, 2025

Разбира се, че инцидентът с лазера се е случил през последните две седмици. Хийли заяви, че е изменил правилата за употреба на военноморските сили на Кралския флот, за да може той да наблюдава по-отблизо „Янтар“, „когато е в по-широките ни води“.

Той заяви пред репортери, че корабът е част от Главната дирекция за дълбоководни проучвания (ГУГИ) на Русия, която е предназначена да „извършва наблюдение в мирно време и саботаж в конфликт“.

„Това е част от руски флот, предназначен да застрашава и поддържа нашата подводна инфраструктура и тази на нашите съюзници“, добави министърът на отбраната.

„Ето защо бяхме решени, че всеки път, когато „Янтар“ навлезе в по-широки британски води, ще го проследим, ще го възпираме и ще кажем на Путин, че сме готови, и правим това заедно с нашите съюзници.“

Министърът на отбраната вече е издал предупреждение през януари относно кораба, след като той е бил забелязан в британски води.

„Имаме готови военни варианти, в случай че „Янтар“ промени курса си. Няма да ги разкрия, тъй като това само прави президента Путин по-мъдър“, каза той.

На въпрос за рисковете, породени от лазерите, Хийли отговори: „Всичко, което възпрепятства, нарушава или застрашава пилотите, управляващи британски военни самолети, е изключително опасно.“

Обединеното кралство и неговите съюзници от НАТО са обезпокоени от риска, който Русия представлява за кабелите, тръбопроводите и друга офшорна инфраструктура, критично важна за интернет свързаността.

В речта си министърът на отбраната предупреди за руски нахлувания във въздушното пространство на НАТО, както и за заплахите, породени от Китай, и въоръжените конфликти по света, добавяйки: „Нашият свят се променя. Той е по-малко предсказуем. Той е по-опасен.“

Междувременно Министерството на отбраната беше критикувано от комисия от депутати, че разчита твърде много на американските отбранителни ресурси и че не е готово да защитава Обединеното кралство и нейните отвъдморски територии от военно нападение.

Комисията заяви, че Великобритания и нейните европейски съюзници трябва да изградят своите способности, за да се подготвят за евентуално изтегляне на САЩ.

Хейли заяви, че британското правителство „има различно мнение“ от комисията относно ангажимента на Америка към НАТО.

„Силата на НАТО не е само в защитата на Европа. Тя е и в защитата на Америка“, каза той пред репортери.

Но той каза, че комисията е била „права да каже“, че Великобритания трябва „да ускори темпото на нашето ангажиране“ и че това е нещо, което Лейбъристката партия е направила, откакто дойде на власт миналата година.

Докладът идва в момент, когато британските преговарящи се надпреварват да постигнат сделка с ЕС, която би позволила на британските отбранителни компании да участват в проекти, финансирани от нова схема за отбранителни заеми на ЕС на стойност 150 милиарда евро (130 милиарда британски лири), която ще бъде стартирана следващата година.

Лейбъристкото правителство иска да сключи сделка през следващите седмици, която да позволи на британски компании да участват в първия кръг от търгове от страните от ЕС, като заявленията трябва да бъдат подадени до края на този месец.

Хейли заяви пред репортери, че Обединеното кралство иска да бъде част от програмата, но не „на всяка цена“, на фона на съобщения, че двете страни са в противоречие относно входната такса, която Обединеното кралство може да плати, за да позволи на британските фирми да участват.

Той добави, че всеки финансов принос за участие трябва да бъде „добър за нашите данъкоплатци и добър за нашата индустрия“.