Русия произвежда до 250 Т-90М и 150 Т-80БВМ годишно - как всъщност напредва „възстановяването на танковите ѝ сили“?

Руската отбранителна промишленост в момента е способна да произвежда до 250 танка Т-90М „Прорыв“ годишно в „Уралвагонзавод“ и до 150 танка Т-80БВМ в завода „Омсктрансмаш“, пише военното издание Defence Express.

Оценката на руските бронирани сили обаче изисква да се разгледат не само темповете на производство, но и колко военни части действително получават тези основни бойни танкове. Комбинирането на тези показатели предлага по-ясна картина на това, което Русия описва като „възстановяване“ или „регенерация“ на своите танкови сили. Това е подходът, възприет от анализаторите от Janes в техния неотдавнашен доклад , който предоставя няколко забележителни прозрения.

Тенденции в производството

Сравнявайки данните от 2022 г. с оценките от 2025 г., броят на танковете Т-72Б3 на руска служба е намалял от 1200 на 1100, докато броят на Т-90М се е увеличил от около 50 на 200, а на Т-80БВМ - от 100 на 280. Тези данни отчитат както новото производство, така и изчерпването на бойните полета по време на войната на Русия срещу Украйна.

Janes изчислява, че Т-72Б3, Т-90М и Т-80БВМ заедно сега представляват 65–70% от всички руски основни бойни танкове в експлоатация - в сравнение с едва 50% преди пълномащабното нахлуване.

Janes не предоставя подробности за източника на оценката за 150 Т-80БВМ годишно от Омсктрансмаш.

Цифрата от 250 Т-90М годишно се приписва на украинското военно разузнаване (HUR), с отбелязването, че това число се отнася конкретно за новопостроени танкове. Джейнс обаче предлага по-консервативна оценка, предполагайки, че Уралвагонзавод вероятно произвежда 150-200 нови Т-90М годишно.

В доклада се споменава и обявяването на Русия от 2023 г., че възнамерява да възобнови производството на чисто нови Т-80, но се отбелязва, че няма доказателства, че това действително се е случило.

„И трите типа танкове споделят значителен брой общи компоненти, което позволява унифициран производствен процес, който повишава ефективността на производството. Паралелното производство на множество типове основни бойни танкове обаче отразява манталитета от съветската епоха – приоритизиране на мащаба пред оптимизацията и ефективното използване на ресурсите“, заключават анализаторите.

Колко подразделения получават модернизирани танкове?

Janes също така подчертава значителното увеличение на броя на руските военни части, въоръжени с

Т-90М, Т-80БВМ и Т-72Б3:

Т-90М: от 2 бройки в началото на 2022 г. до около 20 днес

Т-80БВМ: от 4 единици на 23

Т-72Б3: от 35 единици на 53

Терминът „подразделение“ обаче е силно променлив — може да се отнася до пълен батальон (30–40 танка), рота (около 10 танка) или дори взвод (няколко машини). Джейнс илюстрира тези тенденции в подробна инфографика.

Динамика на броя на танковете Т-72Б3, Т-80БВМ и Т-90М „Прорив“ на активна служба в руската

От гледна точка на Defense Express е ясно, че анализаторите на Janes са се стремили да определят количествено ръста на броя на руските военни формирования, способни да разполагат с модернизирани основни бойни танкове - дори ако много от тези танкови части остават значително по-слаби.

Следователно, когато Janes говори за „възраждането на танковите сили на Русия“, те не внушават, че Русия възстановява бронирания си флот до предвоенните стандарти. Вместо това, Русия изглежда е фокусирана върху поддържането на масовото използване на танкове на бойното поле, дори когато съвременните украински ударни дронове представляват сериозна заплаха за всички видове основни бойни машини, които в момента са на руска служба.