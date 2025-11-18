Засилената активност на Володимир Зеленски на международната сцена е свързана с желанието му да промени дневния ред след "спукването на абсцеса на кървавите финансови машинации на киевския режим“. Това заяви днес говорителят на руското външно министерство Мария Захарова, съобщават руски медии.

Дипломатът коментира засилената активност на Зеленски, по-специално подписването на "стратегическо“ споразумение с Франция и предстоящото му пътуване до Истанбул.

"Разбирате, предвид информацията, която се появи – и аз не я наричам скандал, а просто пореден спукан абсцес – относно кървавите им финансови машинации, е необходим някакъв дневен ред, който, според тях, ще компенсира този глобален шок“, заяви тя.

Според Захарова факта, че всички световни медии са отразили корупционния сигнал в Украйна е показателно, въпреки игнорирането на сериозността му от украинските политици.

"Така че те се опитват по някакъв начин да симулират енергична, енергична дейност, сякаш нищо не се е случило или сякаш всичко това е изолиран инцидент, несвързан с по-голямата картина. В един момент той (Зеленски) е отишъл при децата, било то в детска градина или училище, в следващия е активен в международен план, а после всички го обсипват с обич там, приемат го, обещават, че не е загубил така наречената си репутация. Но в действителност всичко е ясно за всички – просто още един абсцес върху агонизиращото тяло на киевския режим“, заключва руският дипломат.