Ужасяващите нови оръжия на Путин: „Летящият Чернобил“ е способен да унищожи Обединеното кралство

Мрачната реалност за Запада е, че ако Владимир Путин натисне бутона, градове от Лондон до Ню Йорк могат да се превърнат в пустоши за минути.

Русия тихомълком трупа арсенал във военната машина на Русия , предназначен не да спечели война в Европа, а да унищожи цели народи с натискането на един бутон, пише Daily Express.

Руски учени разработват плашещ набор от ядрени системи, които звучат по-скоро като измислица за Страшния съд, отколкото като съвременна военна реалност. Те разработват колекция от супер оръжия, предназначени да сплашат света и да го накарат да бъде предпазлив, но това не са просто бомби и ракети.

Те включват подводни дронове с ядрена енергия, крилати ракети с реакторно задвижване, хиперзвукови атакуващи превозни средства и дори предполагаеми космически способности, за които американските власти предупреждават, че в най-лошия случай биха могли да заслепят спътниците и да потопи съвременните общества в мрак за секунди.

Торпедото на Страшния съд „Посейдон“ заплашва да изхвърли облъчена морска вода върху крайбрежните градове

Ако се вярва на командирите на Кремъл за тяхното торпедо „Посейдон“, детонацията би изпратила колосална стена от облъчена морска вода, която би се разбила над крайбрежни градове и военноморски бази във Великобритания и в целия Запад.

Когато разкриваше скорошен тест, Путин спокойно заяви, че няма съществуващи методи за прихващане и „няма нищо подобно“, сякаш обявяваше нов военен кораб, а не устройство, способно да отрови континенти.

Десетилетия договори за контрол на оръжията бяха отхвърлени, докато Русия дрънка с ядрено оръжие

В продължение на десетилетия Вашингтон и Москва разчитаха на взаимно възпиране и щателни договори за контрол на въоръженията, за да гарантират, че никой няма да пресече границата. Много договори бяха отхвърлени или напълно недействителни, а каналите за военна комуникация са обтегнати. Русия е във война в Европа и многократно е размахвала ядрената си оръжие. Всеки път, когато Кремъл обяви напредък по някое от така наречените си непобедими оръжия, военни служители и дипломати на Запад си разменят погледи, които ясно го казват: светът е по-близо до ядрена опасност, отколкото когато и да било от 1962 г. насам.

Може би най-тревожното от всичко е оръжието, което Русия нарича „Посейдон“. Западните представители обикновено го наричат предпазливо, подчертавайки, че точните данни за ефективността му не са публични. Но общите контури се приемат, защото самият Путин ги е описал. „Посейдон“ е подводен дрон с ядрен двигател и способност за носене на ядрено оръжие, с размерите на малка подводница. Руските държавни медии и представители твърдят, че той може да измине хиляди километри под вода, ръководен от изкуствен интелект, преди да се взриви близо до вражеските брегове. На теория, според анализатори, подобен взрив би могъл да предизвика масивен радиоактивен прилив във вътрешността на страната, изпращайки огромни вълни цунами, които биха могли да опустошат градове.

Путин представи нова атомна подводница, построена за превоз на „Посейдон“

Сякаш това не беше достатъчно, миналата събота Путин представи новата си ужасяваща атомна подводница, построена да носи „Посейдон“. Твърди се, че „Хабаровск“ е струвала 1 милиард британски лири и има водоизместимост от 10 000 тона. Министърът на отбраната на страната Андрей Белоусов, който ръководеше откриването, заяви: „Тежкият атомен ракетен крайцер „Хабаровск“ се спуска на вода от известната корабостроителница „Севмаш“. Носейки подводни оръжия и роботизирани системи, той ще ни позволи успешно да осигурим морските граници на Русия и да защитим националните ѝ интереси в различни части на световния океан.“

Там, където Съединените щати някога изоставиха изследванията си за крилати ракети с ядрена енергия като твърде опасни, Русия продължи напред. „Буревестник“, известен като „Летящият Чернобил“, оръжие с „неограничен обхват“, както го нарича Путин, е проектиран да лети с помощта на миниатюрен ядрен реактор, според руски официални лица. През октомври Путин заяви, че Русия е постигнала „ключови цели“ в нов тест. Генерал Валери Герасимов добави, че ракетата е летяла няколко часа, изминавайки разстояние от близо 87 000 мили, добавяйки, че „това не е границата“.

Русия проучва космическия ядрен потенциал и налага вето на резолюция на ООН

След това идва границата, която би трябвало да бъде защитена от договор: космосът. През февруари 2022 г. Русия изстреля спътник, наречен Космос-2553, в орбита, толкова висока и изпълнена с радиация, че анализаторите веднага забелязаха необичайния му профил.

Руското министерство на отбраната заяви, че тества оборудване, но по-късно американски представители съобщиха, че спътникът може да е свързан с експерименти за бъдещо ядрено противосателитно устройство. Американското разузнаване публично заяви, че вярва, че Русия проучва космически ядрен капацитет, твърдение, което Кремъл отрича.

Но когато Съединените щати внесоха в Организацията на обединените нации резолюция, потвърждаваща десетилетната забрана за ядрени оръжия в орбита, Русия наложи вето върху нея, докато Китай се въздържа. САЩ и техните съюзници гласуваха „за“.

Орбиталните възможности биха могли да потопи цели региони в мрак

В орбита руски източници и вътрешни коментатори описват програма, която би дала на Москва силата да заслепява и парализира съвременното общество отгоре. Свързани с Кремъл анализатори говорят за орбитална способност, която би детонирала над вражески линии и би изгорила сателити, би изключила GPS и военни мрежи и би потопила цели региони в мрак без нито един наземен удар.

Това на практика би превърнало космоса в театър, където съвременната цивилизация може да бъде изключена за секунди. Последният път, когато ядрено устройство се взриви на голяма надморска височина, по време на теста Starfish Prime през 1962 г., уличните лампи отказаха в Хавай на стотици мили разстояние.

С такива ужасяващи оръжия, които вече са на разположение, за да унищожат цивилизацията за миг, трябва да се зададе въпросът: как можем да ограничим разпространението им и да предотвратим - не дай си Боже - някога да бъдат използвани?