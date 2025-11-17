Захарова към Писториус: Вече е ясно кой е агресорът

Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова реагира на скорошните коментари на германския министър на отбраната Борис Писториус, според когото военен конфликт между НАТО и Русия може да избухне още преди 2029 г., предават руски медии.

"Вече няма никакво съмнение кой е агресорът", заяви Захарова.

На 15 ноември, в интервю за германския вестник Frankfurter Allgemeine Zeitung, Писториус предупреди, че сблъсък между Русия и НАТО може да възникне още преди края на това десетилетие. "Досега посочвахме 2029 г. като потенциален срок, но настоящите оценки сочат възможност дори през 2028 г. Някои военни анализатори смятат, че може би вече сме преживели последното си мирно лято", казва той. Министърът подчерта още, че алиансът разполага със "стабилни възможности за възпиране", включително и с ядрени сили.