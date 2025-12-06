Още по темата: МО на Русия: Руски въоръжени сили унищожиха пет украински пускови установки за РСЗО 05.12.2025 12:39

Украинската армия загуби четири бойни машини и един танк

Украинските въоръжени сили загубиха над 230 военнослужещи, танк и четири бойни машини през последните 24 часа в зоната на отговорност на групировката „Запад“. Подразделенията на групировката свалиха и 67 украински тежки хексакоптера „Баба Яга“, казаха от руското Министерство на отбраната, цитирани от руски медии.

„Мобилни огневи групи и екипажи на противовъздушната отбрана свалиха във въздуха 25 вражески безпилотни летателни апарата тип „самолет“ и 67 вражески атакуващи хексакоптери Р-18 („Баба Яга“)“, каза Леонид Шаров, ръководител на пресцентъра на групировката.

Той добави, че военнослужещи от групировката сили „Запад“, включително войски с безпилотни летателни апарати, са унищожили за един ден над 230 военнослужещи, един танк, четири бронирани бойни машини, 17 превозни средства, две полеви артилерийски оръдия и пет полеви склада за боеприпаси.