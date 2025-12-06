Още по темата: Медведев: Русия може да разглежда кражбата на активите си като претекст за обявяване на война 04.12.2025 09:04

Суверенитетът да бъде върнат на отделните държави

Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев е съгласен с Илон Мъск, че Европейският съюз (ЕС) трябва да бъде премахнат, за да се възстанови суверенитетът на страните членки.

„Точно така“, написа Медведев в коментар към съответната публикация на Мъск в X.

Exactly — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) December 6, 2025

Мъск преди това писа , че „ЕС трябва да бъде премахнат и суверенитетът да бъде върнат на отделните държави, за да могат държавите по-добре да представляват своите хора“.