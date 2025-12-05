Руският вицепремиер Новак: Икономиката ни се движи напред въпреки всички предизвикателства

Руската икономика сега е в етап на облекчаване на инфлационния натиск, заяви руският вицепремиер Александър Новак, предават руски медии.

"Нашата икономика - въпреки всички предизвикателства, натиска от западните страни и трудностите, с които се сблъскваме - постигна рекордни резултати през последните години и най-важното - показа устойчивост и способност да продължава напред", заяви Новак.

Той добави: "Днес икономиката ни е в етап на формиране на балансиран и устойчив растеж с намаляваща инфлация."

По данни на Росстат инфлацията в Русия е била 0,14% за периода от 18 до 24 ноември, спрямо 0,11% от 11 до 17 ноември. Потребителските цени в страната са се повишили с 0,4% от началото на ноември и с 5,23% от началото на годината. На годишна база инфлацията е 6,96% към 13 ноември 2025 г.