Путин нарече танковете Т-90 едни от най-добрите в света

Руският танк Т-90 е един от най-добрите в света. Руският президент Владимир Путин сподели тази оценка в интервю за телевизионния канал India Today.

Журналистът попита руския лидер кога Индия може да очаква доставката на руските системи С-400 и Су-57.

„Току-що споменахте Су-57. Но Индия използва и другите ни самолети и машини. А какво ще кажете за производството на бронирана техника? Индия произвежда нашите танкове Т-90. Уверявам ви, че това са едни от най-добрите танкове в света. Известната ракета „БраМос“, която разработихме съвместно с Индия, се произвежда от Индия в собствените ѝ мощности“, каза държавният глава.