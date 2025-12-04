Бившият президент Дмитрий Медведев: Отнемане на 90 млрд. евро руски активи от ЕС е „акт на война“

Европейският ход може да поречи на САЩ да накара Москва и Киев да се споразумеят

Очакват подкрепа от 15 от 27-те държави от общността

Бившият руски президент Дмитрий Медведев заяви, че планът на Европейския съюз да финансира Украйна с 90 милиарда евро замразени руски активи ще бъде разглеждан от Москва като “акт на война”.

Медведев, който сега е заместник-председател на Съвета за сигурност на Русия, реагира на плана, който според председателя на ЕС Урсула фон дер Лайен в сряда ще позволи на Киев “да се защити и да продължи мирните преговори от позиция на сила”.

“Ако лудият Европейски съюз все пак се опита да открадне руски активи, замразени в Белгия, под прикритието на така наречения “репарационен заем”, Русия може да разглежда този ход като равносилен на casus belli (акт, който оправдава война) с всички съответни последици за Брюксел и отделните страни от ЕС”, написа той в X.

Бившият президент е известен със своята дрънкаща оръжия и агресивна реторика към Запада. По-рано тази година Доналд Тръмп премести две американски ядрени подводници, след като Медведев го обвини, че играе “игра на ултиматум”, като заплашва с икономически санкции срещу Русия, което той определи като “стъпка към война”.

Преди два дни председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че планът ще покрие две трети от финансирането, необходимо за подкрепа на военните усилия на Украйна, като “международни партньори” ще финансират останалата част. Съгласно предложението около 90 милиарда евро руски държавни активи, държани в Белгия, ще бъдат трансформирани в “репарационен заем”.

“Тъй като натискът е единственият език, на който Кремъл реагира, можем и да го увеличим”, каза г-жа фон дер Лайен. “Трябва да увеличим разходите за война за агресията на Путин и днешното предложение ни дава средствата да направим това.”

Белгия, където повечето активи се държат от базираната в Брюксел финансова институция Euroclear, изрази правни опасения относно предложенията. Високопоставен белгийски служител заяви пред Ройтерс, че страната “не може да приеме да бъде помолена сама да поеме рисковете от подобна операция”.

Съществуват и опасения, че този ход може да попречи на продължаващите усилия на САЩ да окажат натиск върху Киев и Москва да се споразумеят за мирно споразумение. Г-жа фон дер Лайен обаче заяви, че планът за репарационен заем е бил “положително приет” от министъра на финансите на САЩ Скот Бесент.

Комисията заяви, че ЕС може да продължи със схемата, ако 15 от 27 държави членки, представляващи поне 65% от населението на блока, гласуват в подкрепа на нея.