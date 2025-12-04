Икономика и почтеност са котвите на площада

Опитът процесите се центрират около консервативно-либералната ос се оказаха балон

Протестът на младите не е изненада. Тяхното поколение е по-умно и по-читаво от нашето, не са преживели дивотиите на 90-те. Най-големите им страхове са свързани с шансовете за успех, работата и парите (разбирай фитила с бюджета), а моралните категории са във възход, когато се обсъжда кое е най-важно за постигане на успех в живота. Да имаш принципи и да си почтен се появиха в челото за пръв път с това поколение.

Опитът процесите в обществото да се центрират около консервативно-либералната ос се оказаха балон. От сутрин до вечер се обяснява как това е единствената и най-важната линия на разделение и ще определи бъдещето на страната. Площадът обаче постави други рамки - икономика (бюджет) и почтеност (корупция). И това винаги е било централната тема в страната, която определя дали успяваме или се проваляме като общество.

Казионното „представителство“ на работниците е напълно откъснато от тази енергия. Синдикатите (в организирана форма) ги няма никакви, те не са част от площада, правят някакви собствени пърформанси и отново са в комплот с властта. В тази си форма и с това представителство тристранния диалог не може да свали напрежението.

Бюджетът почти сигурно няма да го бъде. Тук техническите аргументи (по-добре да се преработи бързо и да влезем в новата година с бюджет) отстъпват на по-широкия политически контекст. Нито въпросите на бюджета, нито на бъдещето пред страната, са въпроси на някаква стриктна времева рамка. Иначе пътят за решаване на фискалния въпрос, в т. ч. в средносрочен план, сме го написали и го слагам в коментар.

И накрая за футболните агитки. Последните са по стадионите и там от години ги лъжат представители на същата тази власт. Младежите с маските (ако искате сложете и темата с локалите тук) са група, която има много по-сложи социални контури от опростеното схващане за „агитките“.

*От Фейсбук