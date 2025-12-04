Дълбоки удари в Русия: Украйна атакува петролни депа, обекти за наблюдение и ценни безпилотни летателни апарати (ВИДЕО)

Според Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна, операцията от 3 декември е била насочена към петролната база „Дмитриевская“ в Тамбовска област на Русия – ключов логистичен център, доставящ гориво на руските военни, пише Defense Express.

Ударът е запалил множество резервоари за гориво, като пълният мащаб на щетите все още се оценява.

В Черно море украинските сили успешно удариха технически наблюдателен пост на стационарната морска платформа MSP-4. Предварителните оценки показват, че екипаж на руски безпилотен летателен апарат, разположен на мястото, е бил елиминиран, а радарът за наблюдение на повърхността на близката самоподемна сондажна платформа Сиваш е претърпял щети. Тези платформи служат като възли за морско наблюдение, поддържащи оперативната картина на Русия в Черно море.

Генералният щаб потвърди и унищожаването на три разузнавателно-ударни безпилотни летателни апарата „Орион“ по време на атаката на летището Саки близо до Новофьодоровка във временно окупирания Крим на 27 ноември.

Всяка система „Орион“, оценена на приблизително 5 милиона долара, е сред най-способните безпилотни летателни апарати с голяма автономност на Русия, с размах на крилете от 16,3 метра и издръжливост до 24 часа.

Освен това, Украйна потвърди въздействието на удара си от 2 декември върху нефтобазата Ливни в Орловска област на Русия. Два резервоара за гориво RV-5000 се запалиха след атаката на украински ударни безпилотни летателни апарати, нанасяйки пореден удар върху руската военна логистика за гориво.

Генералният щаб подчерта, че тези операции са част от систематична кампания, насочена към подкопаване на военно-икономическия капацитет на Русия и принуждаване на държавата-агресор да спре войната си срещу Украйна.