Взрив порази петролопровода „Дружба“ в Русия

Взрив е поразил част от петролопровода „Дружба“ – ключов маршрут, по който Русия доставя петрол към държави от Европа, съобщи Укринформ, позовавайки се на украинското военно разузнаване. По данни на службата ударът е нанесен в района на село Казински Виселки в Тамбовска област, в западната част на Русия.

Агенция Ройтерс отбелязва, че това е петото нападение срещу инфраструктурата на „Дружба“ от началото на годината.

Паралелно с това украинският електропреносен оператор „Укренерго“ съобщи, че четири региона са останали без електричество след поредни руски атаки срещу енергийни обекти. Без ток са потребители в Харковска, Днепропетровска, Запорожка и Херсонска област.

По информацията се извършват аварийни ремонти, а енергийните компании работят за възстановяване на щетите възможно най-бързо.