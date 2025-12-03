Мария Захарова, официален представител на руското външно министерство, заяви, че антируските изказвания на председателя на Военния комитет на НАТО Джузепе Каво Драгоне имат за цел да възпрепятстват преговорите за решаване на конфликта в Украйна.

В интервю за радио Sputnik Захарова посочи, че подобни коментари се използват като „елементи за саботиране на преговорните процеси“. Тя отбеляза, че в интервю за Financial Times Драгоне е коментирал възможността за „предварителни удари“ срещу Русия. По думите ѝ, изявленията му съвпадат с активизацията на контактите, целящи мирно решение.

„Първоначалната информационна вълна в западните медии с критики и обвинения не успя да постигне желания ефект — преговорите продължиха“, заяви Захарова.

„След това се премина към заплахи и изявления, насочени конкретно към блокиране на договореностите.“

Захарова заключи, че действията на НАТО и западните медии очевидно имат за цел да нагнетяват напрежение и да саботират възможностите за мирно уреждане на конфликта в Украйна.