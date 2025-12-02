Русия започна производството на първата партида изтребители Су-35 за Иран: Колко ще продаде?

Изтекла руска военно-промишлена кореспонденция разкри, че в момента се произвеждат 16 изтребителя за превъзходство във въздуха Су-35, за да отговорят на поръчки от иранското Министерство на отбраната, като се очаква доставките на тази партида самолети да завършат до края на 2027 г, пише военното издание Military Watch.

Кореспонденцията показва, че персонал от руското Министерство на отбраната контролира приемането на подсистемите на самолета и че работата по тези самолети е в ход от 2024 г. Авиационният завод в Комсомолск на Амур в руския Далечен изток остава основната площадка за сглобяване на изтребителите и е свидетел на съгласувани усилия за разширяване на производството. Преди това съоръжението произвеждаше Су-35 със скорост от приблизително 14 годишно, като генералният директор на Обединената самолетостроителна корпорация Вадим Бадеха през май потвърди, че се работи за увеличаване на производството на самолета.

Разширяването на мащаба на производството на Су-35 следва предишни разширявания в производствените мащаби на изтребителя Су-34 и изтребителя от пето поколение Су-57, като се смята, че повишеното търсене както от иранските военновъздушни сили, така и от руските аерокосмически сили е повлияло на решението за по-бързо изграждане на самолета. След изявления на ирански официални лица, потвърждаващи , че са направени поръчки за Су-35, руски правителствени документи, публикувани в края на септември, показват , че са поръчани 48 от самолетите. Изтеклите документи показват, че освен Алжир, който започна да получава Су-35 в началото на годината, Етиопия също е направила малка поръчка за самолета. Докато се очаква Алжир и Етиопия да получат Су-35, построени за египетските военновъздушни сили, за които Кайро по-късно отмени поръчките поради западен натиск и заплахи от санкции, иранските Су-35 се очаква да бъдат силно персонализирани, като някои източници спекулират, че те биха могли да бъдат построени по дългоочаквания стандарт Су-35СМ.

Ограниченията на настоящия изтребителски парк на Иран бяха демонстрирани по време на израелско и западно въздушно нападение срещу страната през юни, при което бойните авиационни средства на страната играят много ограничена роля в защитата на националното въздушно пространство. Въпреки че Иран разполага с близо 300 изтребителя, по-голямата част от тях са конструкции от времето на войната във Виетнам. Почти уникалният брой остарели изтребители, които страната има на въоръжение, прави навлизането на пазара потенциално изключително доходоносно за руския отбранителен сектор поради огромния брой нови изтребители, които флотът ѝ може да поеме.

Възможността за по-нататъшни продажби на Су-35 след първоначалните 48 самолета остава значителна, както и значителната допълнителна персонализация и дори ограничената степен на местно сглобяване. Съобщава се, че Русия и Иран са водили преговори за местно сглобяване на МиГ-29 и Су-27, като последният е пряко базиран на дизайна на Су-35 , през 90-те години на миналия век, преди западният натиск върху Москва да доведе до налагането на оръжейно ембарго на страната.

Липсата на съвременна изтребителна авиация на Иран сериозно затрудни стратегическата му позиция в Близкия изток и ограничи способността му не само да защитава националното си въздушно пространство, но и да проектира по-ефективно мощ в подкрепа на стратегическите си партньори в Ирак, Ливан, Йемен и Сирия. Това остави иранските и съюзническите наземни части зависими единствено от безпилотни авиационни средства за въздушна поддръжка, което ги направи уязвими за западни, турски и израелски въздушни удари в множество театри на военни действия. Големите скорошни неуспехи на стратегическата позиция на Иран, най-вече свалянето на сирийското правителство от подкрепяни от Запада, Турция и Израел бунтовници през декември 2024 г., може да са били основен фактор, увеличаващ интереса към закупуването на изтребители.

С нарастващата вероятност Су-35 да бъде спрян от производство в средата и края на 30-те години на 21-ви век, Русия може да се стреми да предлага на пазара своя изтребител от пето поколение Су-57 на Иран, за да последва Су-35. Двата типа изтребители са предлагани на пазара на Индия и Алжир като допълващи се активи, като алжирските ВВС са започнали да получават и двата през 2025 г., а индийското министерство на отбраната обмисля покупки на до 140 Су-57, включително лицензирано производство на до 100. Очаква се Су-35 да интегрира нарастваща гама от въоръжения и подсистеми, които са разработени за по-новия Су-57, а в края на юли беше потвърдено , че е интегрирал ракетата „въздух-въздух“ Р-77М, което е намалило преди това много голямата разлика в възможностите за насочване извън зрителния обхват между самолета и неговите най-добре представящи се американски и китайски конкуренти. Очаква се на клиентите на Су-35 да бъдат предложени и други нови типове боеприпаси, разработени специално за Су-57, като например управляемата бомба „Дрел“ и крилатата ракета Х-59МК2 .