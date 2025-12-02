Руските въоръжени сили развиват настъпление в Днепропетровска област

На среща с военните руският президент Владимир Путин заяви необходимостта от „създаване на зона за сигурност по границата с Украйна в зоната на отговорност на групировката „Север”, съобщава Страна.уа.

Това означава завземане на райони от Харковска, Сумска и Черниговска области, граничещи с Руската федерация.

Русия в момента контролира малък плацдарм в северната част на Сумска област и провежда офанзивни операции в няколко гранични района на Харковска област, по-специално във Вовчански район.

На среща с Путин, началникът на Генералния щаб на руската армия Валери Герасимов направи редица изявления, очертаващи руската версия на ситуацията на фронта:

Руски щурмови части влязоха в Лиман в Донецка област;

В Северск руските щурмови части водят улични боеве, като ежедневно превземат „около 100 сгради“;

около 30% от сградите в Константиновка попаднаха под контрола на руската армия;

Руските въоръжени сили развиват настъпление в Днепропетровска област;

Степногорск в Запорожка област (на брега на бившето Каховско язовирно езеро южно от Запорожие) е обграден;

Руската армия обгради украинските войски на левия бряг на река Оскол близо до Купянск.

Украйна не е потвърдила тези твърдения и дори е отрекла някои от тях. Днес Зеленски заяви, че украинската армия е почти напълно очистила Купянск, като същевременно отхвърли като дезинформация неотдавнашните твърдения на Русия за превземането му.

Руските войски напредват в посока Покровск в Донецка област. Украински военни експерти заявиха , че Мирноград е ефективно обкръжен, като единственият начин украинските части да се оттеглят е чрез бой през вражеските линии южно от Красни Лиман. В Покровск руските сили поддържат натиск в централните, южните и северните квартали, а боевете продължават в индустриалната зона.