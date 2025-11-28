Путин: Боевете ще приключат, когато ВСУ напуснат окупираните от тях територии

Русия се нуждае от признание на териториите си от международната общност, а не от Киев

Боевете в зоната на специалните военни операции ще прекратят, когато украинските войски се изтеглят от позициите си. Това каза руският президент Владимир Путин, отговаряйки на въпроси на журналисти след посещението си в Киргизстан, съобщават руски медии.

„Ще ви кажа съвсем накратко сега. Когато украинските войски се изтеглят от окупираните от тях територии, тогава бойните действия ще престанат. Ако не се изтеглят, ще постигнем това със силата на оръжието. Това е всичко“, каза Путин.

Путин изрази надежда за бързо разрешаване на украинския конфликт, като подчерта, че условието за установяване на мир е постигането от Русия на целите на специалната военна операция.

По думите му, международното признаване на териториалните реалности е изключително важно за Русия от правна гледна точка.

„Едно е, ако решенията бъдат признати и определени територии са под руски суверенитет, но ако споразуменията бъдат нарушени, това би било атака срещу Руската федерация с всички произтичащи от това ответни мерки от страна на Русия“, обясни президентът. „Или би било възприето като опит за връщане на територия, която по право принадлежи на Украйна. Това са две различни неща. Затова, разбира се, се нуждаем от признание. Но не и от Украйна днес.“