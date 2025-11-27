Руски бомбардировачи Ту-22М3 изпълниха планов полет над Балтийско море

Ту-22М3 на ВВС на Русия изпълниха планов полет, придружавани от Су-35С и Су-27, над неутралните води на Балтийско море. Това съобщават от Министерството на отбраната на Русия, предават руски медии.

"Бомбардировачите за дълги разстояния Ту-22М3 на ВВС на Русия изпълниха планов полет във въздушното пространство над неутралните води на Балтийско море. Ескортът от изтребители беше осигурен от екипажите на самолетите Су-35С и Су-27 на Воздушно-космическите сили на РФ. Продължителността на полета беше повече от пет часа. На отделни етапи от маршрута бомбардировачите бяха придружавани от изтребители на чужди държави“, посочват от военното ведомство.

От Министерството на отбраната на Руската федерация припомнят, че екипажите на далекобойната авиация редовно извършват полети над неутралните води на Арктика, Северния Атлантик, Тихия океан, Балтийско и Черно море. "Всички полети на самолетите на Воздушно-космическите сили на Русия се извършват в строго съответствие с международните правила за използване на въздушното пространство“.