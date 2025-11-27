Заявленията на Киев относно Крим показват, че украинското ръководство не е заинтересовано от прекратяване на конфликта. Това заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова по време на брифинг, предават руски медии.

Тя припомни, че на 24 ноември в Стокхолм, под председателството на председателя на украинската Върховна рада Руслан Стефанчук, се е провел четвъртият парламентарен форум на инициативата „Кримска платформа“.

„В изказванията не прозвуча нищо ново – същите фалшиви твърдения за т.нар. окупация на Крим, за преследване на кримските татари, за измислени масови нарушения на човешките права. Отново беше спомената и трагедията в Буча, както и 20-те хиляди уж отвлечени украински деца, без да бъдат представени имена или списъци. Говориха и за други неясни ‘престъпления’ на Русия, въпреки че могат да се намерят стотици и хиляди случаи на нарушения от тяхна страна“, заяви Захарова.

По думите ѝ тонът на дискусията е бил зададен от украинския президент Владимир Зеленски, който подчертал, че международната общност не бива да отслабва натиска върху Русия и трябва да конфискува замразените ѝ активи на Запад. Зеленски отново обвини Москва в „агресия срещу Украйна“.

Според Захарова председателят на украинския парламент Руслан Стефанчук е заявил, че Киев възнамерява „със сила“ да възвърне контрола над Крим. „Войната ще приключи, когато Украйна си върне Крим“, заявил Стефанчук. Захарова коментира, че по този начин украинското ръководство „фактически признава, че не се стреми към завършване на конфликта, тъй като Банковая прекрасно разбира, че няма да върне Крим“.

Говорителят на МВнР на Русия подчерта, че според Москва форумът на „Кримската платформа“ няма нищо общо с реалната ситуация на полуострова. Тя припомни руската позиция, че през 2014 г. „кримчани са взели решение за присъединяване към Русия под заплахата от насилие от страна на националистически сили в Киев“.

Захарова добави, че истинското отношение на украинските власти към жителите на Крим и Севастопол се виждало в това, че в деня на форума украинските въоръжени сили са извършили мащабна атака с ракети и дронове срещу цивилна инфраструктура на полуострова.