Путин: САЩ разбират, че украинският въпрос е сложен

Американската страна разбира, че украинският въпрос е сложен и изисква подходящи решения. Това каза руският президент Владимир Путин по време на среща с беларуския президент Александър Лукашенко, съобщават руски медии.

Беларуският лидер изрази надежда, че американската страна ще действа внимателно и ще признае, че украинският въпрос е „труден въпрос и изисква трудни решения“.

„Струва ми се, че такова разбирателство съществува“, отговори Путин.