Главният изпълнителен директор на руския държавен отбранителен конгломерат „Ростех“ Сергей Чемезов коментира предимствата на руските основни бойни танкове, твърдейки, че индустрията на страната продължава да задава тенденциите в световното танково развитие, пише военното издание Military Watch.

„Ако говорим например за нашите танкове, произведени от „Уралвагонзавод“, те са получили допълнителна всестранна защита от дронове и противотанкови ракети, базирана на опита от специалната военна операция. Те планират да го направят само с „Ейбрамс“ - те са го копирали от нас. По-рано израелците възприеха това от нас. С други думи, можем да кажем, че сме водещи в тенденциите в световната танкова индустрия“, заяви той.

Въпреки че Съветският съюз се смяташе за водещ в света с повече от десетилетие в усъвършенстването на своите танкови конструкции по време на Студената война, темпът на напредък в руската индустрия се забави значително след разпадането на СССР през 1992 г., което доведе до значителен спад в позицията на бронираната му техника, особено в сравнение с конкуренцията в Китай и Корея.

Разглеждайки едно от най-значимите предимства, които руските танкове са запазили пред западните си аналози, Чемезов отбеляза: „Нашите бронирани машини често могат да бъдат ремонтирани почти на място. Има случаи, когато Т-90М „Прорив“ многократно се е връщал в експлоатация след сериозни поражения, като всеки път е успявал да се върне в бойно състояние. Тоест, от гледна точка на поддръжката, съвременните местни танкове продължават традициите на легендарния Т-34. Това няма да проработи с „Ейбрамс“, тъй като ще изисква фабрични специалисти. Ако изобщо е възможно, повреденият колос да бъде изваден от бойното поле с неговата маса.“

Много чуждестранни оператори коментираха много по-голямата поддръжка на руските танкове, отчасти поради много по-лекото им тегло от около 45-50 тона в сравнение със западните танкове, които обикновено тежат 70-80 тона. Тази разлика в теглото гарантира, че руските танкове имат по-високи съотношения мощност/тегло, което ги прави по-мобилни и им позволява да използват гражданска инфраструктура, като мостове, по начини, по които западните танкове не могат.

Съветският съюз успя да внедри танкови конструкции със сравними или по-високи нива на бронирана защита, оръдия с по-голям калибър и по-голяма мобилност, като същевременно поддържаше много по-голямо тегло, до голяма степен като водеше света в новаторските нови технологии, включително композитна броня и автоматични зареждащи устройства. В западния свят се появи нарастващ консенсус относно неадекватността на конвенционалните западни танкови конструкции за съвременна война, в резултат на което Съединените щати се стремят да разработят най-революционния си нов танк от близо половин век по програмата M1E3, която възприема много общи конструктивни характеристики с новия китайски Тип 100, представен през септември 2025 г.

Докато преди се очакваше Съветският съюз да продължи да води света в новаторските нови поколения танкови възможности с програмата Т-95, която след значителни забавяния беше развита в Т-14 в Русия, липсата на значителен напредък в разработката позволи на Китай да поеме водеща роля с Тип 100. Русия остава изложена на риск да изостане значително не само от Китай, но в бъдеще и от Южна Корея и Съединените щати, ако нейната индустрия не увеличи значително темпа си на развитие.