Руските железници с 50 милиарда долара дългове, правителството мисли как да ги спасява

Руското правителство обсъжда различни начини за подкрепа на държавната железопътна компания РЖД, най-големият търговски работодател в страната, който е натрупал дълг от 4 трилиона рубли (50,8 милиарда долара), съобщи Reuters, позовавайки се на двама източници, запознати с въпроса.

Държавната компания „Руски железници“, в която работят около 700 000 души, е претърпяла спад в приходите на фона на рязкото забавяне на военната икономика на Русия, докато в същото време разходите по обслужването на дълга са се увеличили значително заради рекордно високата основна лихва, определена от централната банка.

Според източниците, Москва обсъжда как да помогне на железниците, чиито дълг е предимно на държавни банки.

Обсъжда се повишаване на цените на превозите, увеличаване на субсидиите, намаляване на данъците или дори използване на средства от Фонда за национално благосъстояние.

Повишаването на цените на железопътните товари би засегнало руските износители на насипни стоки като въглища, метали, петролни продукти, зърно и химикали, които и без това страдат от спада на икономиката и високите лихвени проценти.

Руски представители са се срещнали в края на ноември, за да обсъдят ситуацията, и планират нова среща през декември, според един от източниците.

Някои идеи, които все още не са обсъждани на правителствено ниво, включват преференциално намаляване на лихвените проценти, плащани от компанията, или превръщане на дълговете й в дялове - по същество даване на част от нея на държавните банки.

Едно от предложенията е било 400 милиарда рубли от дълга да бъдат конвертирани в акции. Според източника, тази мярка би спестила 64 милиарда рубли само от лихви за три години.



Във финансовия си отчет за първите шест месеца на 2025 г. компанията отчита нетен дълг от 3,3 трилиона рубли към 30 юни, в това число 1,8 трилиона краткосрочни задължения. Тогава стана ясно, че дългът се е увеличил с 0,7 трилиона рубли само за половин година.

РЖД управлява третата по дължина железопътна мрежа в света след САЩ и Китай.

Не е ясно какво ще бъде окончателното решение на правителството, тъй като има различия в мненията между министерствата на финансите, икономиката, транспорта и търговията, според един от източниците.







