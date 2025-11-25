Русия разработва нов самолет AEW&C на база Бе-200 за разузнаване и борба с подводници

Русия няма жизнеспособни заместители на своите самолети за ранно предупреждение и управление във въздуха (AEW&C), нито на своите патрулни и противолодъчни платформи. В резултат на това разработчиците на отменения А-100 предложиха комбинирането на всички тези роли в един самолет, базиран на Бе-200, пише военното издание Defense Express.

Руските конструктори не са се отказали от идеята за създаване на нова платформа за борба с подводници и ракети (AEW&C). В момента те работят върху концепция, която ще изпълнява и патрулни, разузнавателни и противолодъчни задачи. Този самолет много наподобява амфибията Бе-200, въпреки факта, че предложеният вариант не би могъл да каца или излита от вода.

Патентът е подаден от Таганрогския авиационен научно-технически комплекс „Бериев“, конструкторското бюро, отговорно за А-50 и злополучния проект А-100, който Русия в крайна сметка отмени.

След многократни неуспехи и по-нататъшни забавяния във възобновяването на производството на А-50, изглежда, че Бериев насочва вниманието си към друг от своите проекти - самолета-амфибия Бе-200.

Въпреки че номинално е в серийно производство, за 25 години са построени само 25 бройки.

Програмата сега се бори дори да осигури държавни поръчки. Съществуващите договори не могат да бъдат изпълнени, защото украинските двигатели вече не са налични, а разработването на собствени руски двигатели, уж съвместими със Superjet, остава незавършено. Следователно перспективите са силно несигурни.

Въпреки това, това не е спряло Бериев да предложи дизайн, базиран на Бе-200, въпреки че А-100 е построен на базата на много по-новия планер Ил-76МД-90А, който въпреки забавянията в производството, поне се произвежда серийно. Изборът може да отразява желанието на Бериев да разчита изключително на собствените си продукти.

За да изглежда концепцията жизнеспособна, предложението предвижда самолет, комбиниращ функции за борба с подводници, разузнаване, патрулиране и борба с подводници – нито една от които в момента няма заместител в производство в Русия . Наред със системите за мисия, проектът включва два вътрешни отсека за противолодъчни или ракетни оръжия и четири ракети въздух-въздух Р-73 под крилата за самозащита.

На теория, една-единствена платформа може да покрие такъв широк набор от мисии - европейският Atlantique (Atlantic) и неговият наследник, ATL2, са примери . На практика обаче тези роли обикновено са разделени, за да се оптимизира всеки самолет за неговата мисия и да се избегне претоварването на един единствен корпус с обширното оборудване, необходимо за такава гъвкавост.

В крайна сметка трябва да се отбележи, че това е просто още един патент – такъв, който е много малко вероятно някога да се материализира. Това е така и защото предложеният дизайн на система за борба с пожарите и корабоплаването (AEW&C) не би бил самолет-амфибия, докато наземният вариант на Бе-200Т самият той остава само на хартия в продължение на много години.