Шефът на "Роснефт" за санкциите: Западът може да се изправи пред икономическа криза

"Санкциите, наложени от САЩ, европейските сили и техните съюзници - на Русия и Китай, ще предизвикат икономическа криза на Запад", заяви шефът на най-големия руски производител на петрол "Роснефт" Игор Сечин, цитиран от Reuters.

Един от най-влиятелните хора в руския енергиен сектор посочи, че потребителите на Запада вече плащат висока цена за енергията. "Продължаващата агресивнаполитика на Запада по отношение на санкциите срещу Русия и Китай без съмнение ще доведе до нова икономическа криза в западните страни. Не всички западни политици осъзнават рисковете, пред които са изправени", допълни той.

По думите му съчетанието на руските ресурси и китайската технологична платформа осигурява развитието на икономиките на двете страни.

"Лишени от достъп до конкурентната ресурсна база на Русия и компонентната база на Китай, нашите западни опоненти могат да загубят технологичната и икономическата си субектност, което ще създаде предпоставки за реализиране на рисковете от цивилизационни преразпределения", каза още Сечин.