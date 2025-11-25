Русия очаква редактираната версия на мирния план за Украйна, заяви Сергей Лавров

Тя трябва да отразява разбирателството, постигнато между Путин и Тръмп в Аляска, подчерта руският външен министър

Руският външен министър Сергей Лавров заяви, че измененият мирен план за Украйна трябва да отразява „духа и буквата“ на разбирателството, постигнато между руския президент Владимир Путин и американския му колега Доналд Тръмп по време на срещата им в Аляска през август, предаде Ройтерс.

По време на пресконференция в Москва Лавров добави, че Русия приветства първоначалната версия на американския план за Украйна и очаква редактираната версия, която Вашингтон координира с Украйна и Европа.

„Очакваме те да представят версията, която считат за междинна по отношение фазите на съгласуване на този текст с европейците и украинците. След това ще видим. Защото, ако духът и буквата на споразумението от Анкъридж бъдат заличени, въз основа на ключовите разбирания, съдържащи се в него, тогава, разбира се, ще се окажем в коренно различна ситуация“, каза той.

„Президентът Путин преди няколко дни, в края на миналата седмица, коментира подробно мирния план на президента Тръмп на среща с постоянните членове на Съвета за сигурност. Нашите оценки остават валидни в смисъл, че ключовите разпоредби на плана на Тръмп се основават на разбирателствата, постигнати в Анкоридж по време на руско-американската среща през август тази година. И тези принципи са отразени в плана, който приветствахме", добави Лавров.

Той добави, че руската страна не е получила по официален път „междинната версия“, съгласувана с Украйна и Европа, но поддържа канали за комуникация с американските си колеги. „Ако духът и буквата на Анкоридж там бъдат изтрити според ключовите разбирателства, които сме постигнали - тогава, разбира се, ситуацията ще бъде коренно различна“, добави ръководителят на руската дипломация.

Москва и Вашингтон поддържат постоянен канал за комуникация, заяви Лавров, в отговор на въпроса дали в момента в Абу Даби се водят преговори между руски и американски представители.