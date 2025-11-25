Руснаците оборудват новата си реактивна бомба UMPB-5R с най-новата 16-елементна антена с контролирана диаграма на приемане (CRPA). Съществена разлика е, че тази антена не е произведена в Китай, както например антените, които могат да се видят на далекобойни ударни дронове от типа Geran (Shahed), а вече е руско производство, пише военното издание Defense Express.

Снимка на шапката на CRPA, която руснаците слагат на своята UMPB-5R, беше публикувана от украинския специалист по радиотехнически системи Сергий Бескрестнов, с позивна Флаш. Това е първата снимка на тази антена, която се появява онлайн, и това, което се откроява, е необичайното разположение на елементите на антената.

„Вероятно тук са работили руски учени. Трябва да очакваме такива антени както на планируващи бомби, така и на дронове тип „Шахед“, подчертава експертът. Трябва да се отбележи, че руската военна индустрия, въпреки факта, че все още използва компоненти, произведени на Запад, за производството на оръжия, които доставя по заобиколни маршрути, работи и по създаването на свои собствени модели. Очевидно това се прави, като се вземат предвид заключенията от експлоатацията на конкретно оръжие на бойното поле.

Фактът, че руснаците инсталират нови CRPA с по-голям брой елементи на оръжията си, показва, че украинските средства за електронна борба наистина се превръщат в пречка за вражеските оръжия, подчертава експертът. Нека припомним, че именно благодарение на такава CRPA, дрон може да достигне цел и да я порази, преодолявайки последиците от електронната война.

Например, в началото на тази година се появиха снимки на 8-елементни китайски CRP антени на дроновете тип Shahed, след това информация за появата на 12-елементна CRPA от руснаците, а месец след това - 16-елементна CRPA китайско производство. Сега руснаците оборудват средствата си за поразяване, с които тероризират украинци, с 16-елементни антени собствено производство.

Между другото, турбореактивната планираща бомба UMPB-5R е оборудвана с китайски реактивен двигател SW800 на компанията Swiwin . Обхватът на тази реактивна планираща бомба може да бъде до 150 км.