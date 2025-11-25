Русия е атакувала Киев тази нощ с ракети „Калибър“ и „Кинжал“

В нощта на 25 ноември Киев беше подложен на масирана атака с крилати ракети, балистични ракети и дронове камикадзе.

Русия е атакувала с дронове, крилати ракети „Калибър“, балистични ракети и ракети „Кинжал“ - всички летящи към Киев.

Има щети по поне две високи сгради - в централната част и на левия бряг, 7 души са ранени, 18 са спасени. Съобщен е 1 смъртен случай.

Според украинските ВВС, крилати ракети „Калибър“ са били изстреляни от района на Новоросийск, а високоскоростни цели са се движели през Черниговска област към Киев.

„Калибър“ премина през централните райони, насочвайки се на север. Както писаха мониторинговите канали, имаше успешни прихващания. Крилатите ракети спряха да бъдат засичани в района на Киев.

След това врагът изстреля няколко залпа с балистични ракети от района на Брянск, а също така изстреля аеробалистични „Кинжали“ от самолети МиГ-31К. Нямаше отделна информация за последствията от последния удар.

Към края на атаката, дронове за атака се приближаваха към столицата от няколко посоки, по-специално от Оболон.

Градските власти потвърдиха комбинирания характер на удара. Срещу въздушни цели бяха разположени средства за противовъздушна отбрана.

Според Държавната служба за извънредни ситуации, седем души са ранени в резултат на атаката срещу Киев, 18 са спасени, а един е загинал.

Осколки от ракети са поразили 22-етажна жилищна сграда в Печерск. Има щети по няколко етажа, една от секциите е обхваната от пожар от 4-ти до 5-ти етаж. На това място е спасен един човек и работата по демонтажа на конструкциите продължава.

На левия бряг в района на Днепър, дрон вероятно е ударил девететажна сграда, чиито горни етажи са били обхванати от масивен пожар. Един човек е загинал, 5 са ранени, а 17 са спасени, включително 3 деца.

На друго място в Киев двуетажна сграда беше засегната без пожар. А в Дарницки район отломки паднаха върху открита територия в частния сектор.

В някои райони на Киев са съобщени прекъсвания на електрозахранването и водоснабдяването. Службите за спешна помощ реагират своевременно на всички инциденти, локализират пожарите и оказват помощ на пострадалите.