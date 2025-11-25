Кремъл: Невъзможно е да се обсъжда архитектурата на сигурността без европейските страни

Бих описал ситуацията като информационна лудост

Обсъждането на архитектурата на сигурността в Европа е невъзможно без представители на европейските страни, но тяхното участие в текущите преговори за уреждане на украинския конфликт ще се изисква по-късно. Това каза пред репортери прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков, съобщават руски медии.

„Естествено, обсъждането на система за сигурност в Европа – и говоренето за гаранции за сигурност без система за сигурност като цяло е трудно – е практически невъзможно без участието на европейците“, отбеляза Песков. „В един момент това, разбира се, ще бъде необходимо.“

По думите му, ситуацията около предложения от Вашингтон мирен план за разрешаване на украинската криза в момента е информационна лудница.

„Невъзможно е да се коментира всеки медиен репортаж в момента. Бих описал ситуацията като информационна лудост – няма друг начин да я опиша. Наистина, публикува се много противоречива информация, противоречиви твърдения и т.н.“, добави още Песков.