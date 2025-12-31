Путин в новогодишното си обръщение към руснаците: От нас зависи какво ще е бъдещето!

Президентът на Русия Владимир Путин произнесе традиционното си новогодишно телевизионно обръщение от Кремъл. То вече беше излъчено в най-източните части на страната, където вече настъпи полунощ – в Камчатка и Чукотка. Преди полунощ местно време новогодишното поздравление, което продължи три минути и 20 секунди, ще бъде излъчено и в останалите часови пояси на Русия.

„Нова година е преди всичко вяра в по-доброто. Това е неповторим и вълшебен празник, когато сърцата се отварят за любов, дружба и милосърдие, за чувствителност и великодушие“, заяви държавният глава, допълвайки, че в такива моменти хората се стремят да се зарадват, да сгреят с вниманието си нуждаещите се. „Разбира се, с дела и думи да подкрепят нашите герои – участниците в Специалната военна операция“, подчертавайки руският лидер, визирайки войната в Украйна.

„Поздравявам всичките наши бойци и командири с настъпването на Нова година! Вярваме във вас и нашата победа“, добави държавният глава.

Той допълни, че руснаците продължават да постигат поставените цели, отивайки само напред – заради бъдещите поколения и своята страна. Според него проявеното от руснаците единство осигурява не само суверенитета и сигурността на родината, но и развитието и бъдещето ѝ.

„Уважаеми граждани на Русия! Скъпи приятели! В тези минути преди настъпването на Нова година всички ние усещаме течението на времето. Пред нас е бъдещето. В много отношения от нас зависи какво ще е то“, заяви Путин.

„Бъдещето е пред нас и какво ще бъде то зависи до голяма степен от нас. Разчитаме на себе си, на околните, на близките и скъпите ни хора, и винаги сме готови да подадем ръка за помощ. Такава взаимна подкрепа ни дава увереност, че всички наши планове, надежди и намерения ще се сбъднат“, каза президентът.

Той отбеляза, че всеки има свои собствени планове, специални и уникални, но те са неразделни от съдбата на Родината.

„Трудът, успехите и постиженията на всеки от нас създават нови глави в хилядолетната му история, а силата на нашето единство определя суверенитета и сигурността на Отечеството, неговото развитие и неговото бъдеще“, каза Путин.