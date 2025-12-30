Андрей Белоусов: Руската армия е най-боеспособната в света

Руската армия е най-боеспособната в света. Това заяви министърът на отбраната на Руската федерация Андрей Белоусов, предават руски медии.

"В навечерието на новогодишните празници е прието да се правят обобщения за изминалата година. През 2025 г. продължихме да повишаваме бойните възможности на нашите въоръжени сили. И днес можем с увереност да кажем, че руската армия е най-боеспособната в света. Тя на практика доказва, че е в състояние да гарантира суверенитета на страната“, заявява той.