"Терористичен акт": Кремъл за атаката срещу резиденцията на Путин

Русия ще заеме по-строга позиция в евентуални мирни преговори с Украйна след атаката с дронове срещу резиденция на президента Владимир Путин в Новгородска област. Това заяви днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от Ройтерс.

"Този терористичен акт цели да провали преговорите. Дипломатическата последица ще бъде заемането на по-строга позиция от страна на Руската федерация по време на преговорите", подчерта Песков. Според него руската армия знае точно кога и как да отговори.

Украинският президент Володимир Зеленски категорично отхвърли обвиненията, определяйки ги като „поредните лъжи“, с които Москва се опитва да оправдае бъдещи удари срещу Украйна и да удължи конфликта. Според него твърденията за атака с дронове са част от информационна кампания.

Песков отхвърли украинската версия и заяви, че отричането на атаката, включително от някои западни медии, е „напълно налудничаво“. Той отказа да коментира къде се е намирал Владимир Путин по време на инцидента, като обясни, че подобна информация не следва да бъде публично оповестявана с оглед на сигурността.

На въпрос дали Русия разполага с физически доказателства за атаката, говорителят на Кремъл уточни, че системите за противовъздушна отбрана са свалили безпилотните апарати, а детайлите по останките са в компетенциите на Министерството на отбраната.