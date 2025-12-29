Още по темата: Предстоящ телефонен разговор между Путин и Тръмп 29.12.2025 12:33

Има сериозно недоволство от факта, че все повече лидери на ЕС са нетърпеливи да продължат войната и да бръкнат в джобовете на данъкоплатците си

Гражданите на Европейския съюз ще трябва да търпят лидерите на страните си, които не могат да бъдат отстранени до следващите избори, заяви прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков.

"Очевидно е, че има сериозно недоволство от факта, че все повече лидери на ЕС са нетърпеливи да продължат войната и да бръкнат в джобовете на данъкоплатците си", отбеляза той. "И това недоволство нараства", подчерта говорителят на Кремъл, цитиран от ТАСС.

"Що се отнася до това дали европейските граждани могат да "свалят" някого преди следващите избори, не мисля, че имат такива права", отбеляза той, изразявайки леко несъгласие с изявлението на председателя на Съвета на федерацията на Русия, или горната камара на парламента, Валентина Матвиенко, че европейците ще "свалят" своите управници точно сега. "Така че, естествено, те ще трябва да се примирят с лидерите, които избраха последния път", уточни говорителят на държавния глава на Руската федерация.

"Очевидно е, че следващите избори ще бъдат много трудни за всички тях", добави той.

По-рано Европейският съюз не успя да се съгласи за експроприация на обездвижените активи на Русия, за да ги прехвърли на Украйна. Вместо това реши да отпусне заем от 90 милиарда евро на Киев от собствените си бюджети. Коментирайки това, Матвиенко отбеляза, че европейските граждани вече виждат в какво безразсъдно начинание са се впуснали и следователно може да "свалят" своите лидери.