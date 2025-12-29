Подразделения от групата войски "Запад“ освободиха село Диброва в т.нар., Донецката народна република (ДНР), предават руски медии, позовавайки се на руското Министерство на отбраната.

Групировката войски е нанесла загуби на личния състав и техниката на три механизирани бригади, щурмова бригада на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) и бригади на Националната гвардия и териториалните отбранителни сили на близо до Купянск-Узлов, Подолово и Глушковка в Харковска област, както и Дробишево, Красний Лиман и Иличевка, пишат от руското МО в Telegram канала си.

В Купянск през последните 24 часа подразделения на 6-та руска армия са отблъснали две атаки на подразделения на 144-та механизирана и 92-ра щурмова бригада на ВСУ, включително чуждестранни наемници, в районите на Паламаревка и Благодатовка, целящи пробив към Купянск. Унищожени са 26 единици жива сила и 17 единици военна техника.

Общо украинските загуби в зоната на отговорност възлизат на над 210 военнослужещи, пет бронирани машини, включително американски бронетранспортьор и две бронирани машини HMMWV, италианска бронирана машина Iveco и канадски бронетранспортьор Senator. Унищожени са 21 пикапа и пет склада за боеприпаси.