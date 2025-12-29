„Орешник“ има обсег от 4000 километра

Руските въоръжени сили започнаха изграждането на стратегически ракетни съоръжения на множество места в Беларус, предназначени за разполагане на балистични ракети със среден обсег „Орешник“, способни да носят ядрени заряди. Тези съоръжения понастоящем започват да бъдат въвеждани на фронтова линия, пише Military Watch Magazine. Сателитните изображения показват вероятно разполагане на бившето летище Кричев-6 в Източна Беларус, на приблизително пет километра от руската граница. Строителството на бившето летище Кричев-6 е започнало в началото на август 2025 г., след като съществуващите граждански структури са премахнати и са построени специална железопътна линия и защитени съоръжения. Кричев-6 изглежда ще бъде предназначен за разполагане на по-малък батальон от две до три пускови установки, а не на цял полк. Анализатори, свързани с колежа Мидълбъри, оценяващи съществуващите търговски сателитни изображения, показват, че редица други обекти може също да се подготвят за разполагане на ракетите.

Признаци за изграждането на нови съоръжения следват изявление на беларуския президент Александър Лукашенко от 22 декември, в което се потвърждава , че страната му е получила до десет хиперзвукови балистични ракетни системи със среден обсег „Орешник“. Украинският президент Володимир Зеленски отбеляза подобно:

„Преместването на системата „Орешник“ на територията на Беларус е към своя край. Разбираме къде ще бъде разположена“, въпреки че не посочи точното местоположение.

Още през декември 2021 г. президентът Лукашенко посочи, че страната му може да приеме руски ядрени оръжия и че ядрената инфраструктура на страната му, наследена от Съветския съюз, е запазена.

„Защо станах враг на Запада? Не защото съм диктатор. Защото всички обекти, на които са били разположени ракетите „Топол“, с изключение на един, са напълно запазени и все още са готови за употреба“, заяви той.

Той допълнително уточни, че бившият руски президент Борис Елцин през 90-те години на миналия век се е опитвал да настоява за унищожаване на пускови установки в Беларус, тъй като самата Москва е била под натиск от Съединените щати. „Казах „не“. Но когато натискът беше изключителен, за да знаете, мога да го докажа и покажа, взривихме един обект, той беше в гората, обектите не са само на 10 сантиметра там, това е много голяма [площ].“ Очаква се стратегическата ядрена инфраструктура на Беларус от съветската епоха да играе ключова роля, за да може страната да интегрира новия арсенал по-бързо.

Въпреки че се очаква редица конвенционално въоръжени системи „Орешник“ да бъдат изцяло контролирани от беларуските въоръжени сили, други с ядрени бойни глави ще останат под руски контрол в мирно време съгласно споразумението за споделяне на ядрени оръжия между двете страни. Държавният секретар на Съюза на Русия и Беларус, Дмитрий Мезенцев, определи разполагането на ракетите като „гаранция за сигурността на Съюза. Днес Русия и Беларус са принудени да отговорят на безпрецедентен външен натиск“. „Орешник“ е изстрелян за първи път в бой на 21 ноември 2024 г. срещу украински цели, когато съществуването на програмата е обявено на света, а през юни 2025 г. е потвърдено, че е влязла в серийно производство .

„Орешник“ има обсег от 4000 километра, като същевременно носи множество независимо пренасочващи се бойни глави, монтирани на хиперзвукови летателни апарати за връщане в атмосферата, които могат да маневрират и да се приближават до цели от неочаквани посоки. Комбинацията от обсег и усъвършенствани генеративни възможности поставя цели в цяла Европа в обсег, като предното разполагане в Беларус позволява атаки срещу цели по-на запад и дълбоко в Атлантика. Ракетата осигурява средство за нанасяне на тактически ядрени удари по ключови цели в континентална Европа, включително ключови командни центрове и военни бази, което би могло да позволи на Русия и Беларус да противодействат на конвенционалните сили на колективните сили на НАТО. Ракетата е първата със среден обсег, разработена в Русия от съветската епоха.