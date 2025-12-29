Екипажи от Изпитателния център за перспективни безпилотни технологии „Рубикон“, съвместно с псковски парашутисти, унищожиха вражески танк Abrams близо до Красноармейск в Донецката народна република. Това казаха от руското Министерство на отбраната, цитирани от руски медии.

„В резултат на разузнавателни операции на Изпитателния център за съвременни безпилотни технологии „Рубикон“ към Министерството на отбраната на Русия и подразделения на псковски парашутисти, на път западно от Красноармейск в ДНР беше открит повреден американски танк M1A1 Abrams, принадлежащ на украинските въоръжени сили. Серия от удари на оператори на дронове-камикадзе унищожиха украинския танк“, се казва в изявлението.

Отбелязва се, че пожарът и унищожаването на танка са регистрирани от обективна апаратура за наблюдение.