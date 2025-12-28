Зеленски се надява Путин да отхвърли плана му

Още по темата: Белият дом обяви промяна за срещата между Тръмп и Зеленски 28.12.2025 10:28

Президентът на Украйна Володимир Зеленски се надява, че руският държавен глава Владимир Путин ще отхвърли 20-точковия план на Украйна, след което САЩ ще увеличат натиска върху Русия. Това съобщи Financial Times, позовавайки се на свои източници.

Както самият Зеленски заяви по време на телефонен разговор с европейски лидери предния ден, той би искал САЩ да променят фокуса си и да увеличат натиска върху Русия, пише изданието, тъй като Путин няма да отстъпи от исканията си.

Украинският лидер заяви още, че на днешната среща във Флорида с президента на САЩ Доналд Тръмп ще повдигне въпроси за стабилно финансиране на украинските въоръжени сили, подкрепа за украинските системи за противовъздушна отбрана и присъствието на европейски военен контингент в Украйна.

Според източници на FT, Зеленски е заявил, че Киев може да се съгласи да предаде територии на Русия, само ако референдумът се проведе в мирна и сигурна обстановка.

Той също така се застъпи за прехвърлянето на Запорожката атомна електроцентрала под международен контрол и предложи разпределение на електроенергията, която тя произвежда, от двете страни на линията на контакт, пише изданието "Страна".

Зеленски пристигна във Флорида за среща с президента на САЩ Доналд Тръмп. Тя би трябвало да започне в 20:00 ч. българско време.