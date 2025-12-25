Песков: Москва анализира предложенията за мир в Украйна

Москва анализира предложенията за мирно уреждане на конфликта в Украйна, които са били представени на руския президент Владимир Путин от специалния му пратеник Кирил Дмитриев. Това съобщиха световните агенции, позовавайки се на изявление на Кремъл.

„В момента изучаваме постъпилия материал. В зависимост от решението на държавния глава ще продължим разговорите с американската страна“, заяви прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков.

Дмитриев е участва през уикенда в преговори в Маями със специалния пратеник на Доналд Тръмп Стив Уиткоф, както и с Джаред Къшнър – зет на американския президент. Паралелно с това представители на САЩ са провели срещи с украинския главен преговарящ Рустем Умеров и с европейски партньори в търсене на формула за мирно решение на войната в Украйна.

Песков допълни, че Владимир Путин е изпратил поздравителна телеграма до президента на САЩ Доналд Тръмп по случай Рождество Христово, като уточни, че засега не се планира телефонен разговор между двамата лидери.

Говорителят на Кремъл коментира и коледното послание на украинския президент Володимир Зеленски, определяйки го като „некултурно“ и „злобно“.

В обръщението си Зеленски заяви, че украинците се молят за мир и вярват, че го заслужават, подчертавайки, че борбата за него продължава.