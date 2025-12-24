Песков разкри: Русия готова за нови разговори с Америка

Русия разполага с възможност да формулира своята позиция и да продължи преговорите със Съединените щати по съществуващите канали, след като бяха получени резултатите от посещението в Маями на специалния представител на президента на РФ по инвестиционно-икономическото сътрудничество с чужбина и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции (РФПИ) Кирил Дмитриев. Това съобщи пред журналисти прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков, предават руски медии.

„В момента, на базата на информацията, която беше предоставена на държавния глава, имаме предвид да формулираме по-нататъшната си позиция и в най-близко време да продължим контактите си по действащите в момента канали“, заяви Песков.

Преговорите, посветени на уреждането на конфликта в Украйна, са се провели в събота и неделя в Маями. От американска страна в срещата са участвали специалният представител на президента на САЩ Стивън Уиткоф и зетят на американския президент, предприемачът Джаред Кушнер.