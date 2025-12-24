Новите руски хиперзвукови балистични ракети „Орешник“ пристигат в Беларус: Могат ли те да противодействат на силите на НАТО?

Беларуският президент Александър Лукашенко потвърди, че страната му е получила до десет хиперзвукови балистични ракетни системи със среден обсег „Орешник“, след като по-рано през годината беше потвърдено, че новите руски ракети ще бъдат приоритетни за доставка в страната, пише военното издание Military Watch.

През 2024 г. Лукашенко заяви числото „десет засега“, което предполага, че Беларус може да разполага с по-голям арсенал в бъдеще. Поръчката е повратна точка за обхвата на беларуските въоръжени сили и осигурява средство за противодействие на огромните и бързо нарастващи възможности на членовете на НАТО по границите си. „Орешник“ може да разполага както с ядрени, така и с неядрени бойни глави и може да се използва както като стратегическо средство за възпиране за удари по големи градове в Европа, така и като тактическо средство за удари по вражески сухопътни сили. Поръчката му допълва тази на балистичните ракетни системи с малък обсег „Искандер-М“ от Русия, част от които също са въоръжени с ядрено оръжие.

На 17 декември руският президент Владимир Путин обяви , че „Орешник“ ще бъде приет на бойно дежурство до края на 2025 г., което показва, че системите, получени от Беларус, може би вече са в експлоатация или вероятно ще бъдат в много близко бъдеще. Ракетата беше изстреляна за първи път в бой на 21 ноември срещу украински цели, когато съществуването на програмата беше обявено на света, а през юни беше потвърдено, че е влязла в серийно производство . Смята се, че ракетата има обсег от 4000 километра, като същевременно носи множество независимо пренасочващи се бойни глави, монтирани на хиперзвукови летателни апарати за многократно използване, които могат да маневрират и да се приближават до цели от неочаквани посоки. В комбинация с огромните им скорости, това сериозно ограничава способността на традиционните системи за противовъздушна отбрана, като наскоро закупената от Германия система Arrow 3, да ги прехващат.

Беларус е свидетел на все по-сериозни заплахи за сигурността отвъд границите си, като на 22 май германската армия откри новата 45-та бронирана бригада, разположена във Вилнюс, Литва. Очаква се тя да осигури елитни предно разположени механизирани бойни възможности на територията на бившия Съветски съюз, само на 150 километра от беларуската столица Минск. Бригадата е приоритетно снабдена с най-боеспособното оборудване на германската армия, включително първите танкове Leopard 2A8. Съседна Полша също бързо модернизира способностите на сухопътните си сили чрез мащабни поръчки от Южна Корея, включително стотици танкове K2, гаубици K9 и ракетни артилерийски системи Chunmoo. Способностите на полските военновъздушни сили също се революционизират с закупуването на изтребители F-35A, добре оптимизирани за нанасяне на проникващи удари, и на леки изтребители F/A-50, наред с паралелна модернизация на своите F-16 до стандарта F-16V.

Беларуските въоръжени сили инвестираха сериозно в нови поръчки от края на 2020 г., включително ударни хеликоптери Ми-35, изтребители Су-30СМ и системи за противовъздушна отбрана С-400, въпреки че тези поръчки се извършват в много по-малък мащаб от тези на съседните държави.

„Орешник“ осигурява средство за балансиране на силите на НАТО по границите си с много по-голям обсег на удар. Беларус произвежда мобилните ракети-носители за системите „Орешник“, като отбранителният сектор на страната има дълга история в това отношение за редица руски ракетни програми в съветската епоха и след това. Плановете за доставка на ракети „Орешник“ бяха потвърдени на 6 декември 2024 г. и ще представляват единственият трансфер на балистични ракети със среден обсег между държави от началото на века. „Имаме места, където можем да разположим тези оръжия. С едно условие: целите да бъдат определени от военно-политическото ръководство на Беларус и руски специалисти да обслужват разполагането на оръжията“, заяви тогава президентът Лукашенко.