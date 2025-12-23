Кирил Дмитриев: Глобалистката фейк медийна машина атакува Тръмп и неговите мирни усилия

"Глобалистката фейк медийна машина, не само "Ню Йорк Таймс" (NYT), атакува президента на САЩ Доналд Тръмп, неговите мирни усилия и Русия", заяви Кирил Дмитриев, специален президентски пратеник на Русия и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции.

"Не става въпрос само за NYT. Това е глобалистка, добре финансирана, организирана и синхронизирана САЩ/Великобритания/ЕС фейк медийна машина, обвързани с дълбоката държава  – насочена към традиционни ценности, здрав разум, икономически просперитет – и следователно към президента Тръмп, неговия екип, мирните му усилия и Русия“, написа той на страницата си в социалната медия X, коментирайки мнението на Тръмп, че вестникът NYT представлява сериозна заплаха за националната сигурност и че разпространението на невярна информация от негова страна трябва да бъде спряно.

Тръмп подчерта, че Ню Йорк Таймс е "истински враг на народа".

Американският лидер преди това заведе дело за 15 милиарда долара срещу NYT. Той обвини изданието, че открито е подкрепяло неговата съперничка за президентските избори през 2024 г., тогавашната вицепрезидентка Камала Харис, както и че клевети него, както и членове на семейството и обкръжението му, припомня ТАСС.

