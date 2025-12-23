Русия арестува задочно Гари Каспаров

Съдът в Москва арестува задочно легендарния шахматист Гари Каспаров, който в Русия е признат за „чуждестранен агент“ и е вписан в регистъра на терористите и екстремистите, съобщават руски медии.

Съгласно решението, мярката за неотклонение е задочен арест за срок от два месеца, считано от момента на задържането му в Русия или евентуалната му екстрадиция на територията на страната.

На Каспаров е повдигнато обвинение за публично оправдаване на тероризма чрез използване на информационно-телекомуникационни мрежи, включително интернет. Санкцията предвижда лишаване от свобода за срок от 5 до 7 години, както и забрана за заемане на определени длъжности или извършване на определена дейност за срок до 5 години.

Министерството на правосъдието на Русия включи Каспаров в списъка на чуждестранните агенти през май 2022 г. В момента той живее извън пределите на страната.