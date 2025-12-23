Генерали убедили Путин, че скоро ще спечели войната

Редовно му представят подвеждащи доклади за положението на бойното поле

Нежеланието Владимир Путин да приеме благоприятните условия за прекратяване на войната с Украйна, предлагани от президента на САЩ Доналд Тръмп, се дължи отчасти на неточната информация, която се предоставя на руския лидер, пише Financial Times, позовавайки се на оценки на западни разузнавателни служители.

Според тях, руските военни и разузнавателни агенции редовно представят на Путин доклади, които завишават броя на украинските жертви, подчертават превъзходството в ресурсите на армията за водене на война и омаловажават тактическите й провали на бойното поле.

Въпреки че се среща редовно с доверени експерти, които му обясняват, че войната оказва все по-голямо бреме върху руската икономика, оптимистичната картина, нарисувана във военните доклади, кара Путин да вярва, че може да спечели войната, обясняват източниците на FT.

В края на ноември, пред камера, генерал-полковник Сергей Кузовлев, заяви на руския президент , че войските му са „завършили освобождението на Купянск“, малък, но стратегически важен град в Харковска област на Украйна.

„Значи сте приключили с всичко?“ – попита Путин. „Точно така. Градът е под наш контрол“, отговори Кузовлев, а по-късно Путин го награди със Златна звезда, най-високото военно отличие в страната.

Само три дни след церемонията обаче, украинският президент Володимир Зеленски публикува видеоклип, на който стои пред граничен знак на входа на Купянск. „Аз самият отидох в Купянск, за да покажа на света, че Путин лъже“, каза той. Независими оценки сочат, че Русия не контролира напълно града от началото на 2022 г.

Този епизод, съчетан с видимата увереност на руския лидер в перспективите на бойното поле, отново повдигнаха въпроси дали висшето ръководство на страната манипулира фактите, за да каже на президента това, което той иска да чуе, се посочва в публикацията.

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс намекна за това през октомври, когато говори за „фундаментално несъответствие в очакванията, при което руснаците са склонни да мислят, че се справят по-добре на бойното поле, отколкото всъщност успяват“. Ванс каза, че това е затруднило постигането на мирна сделка.

„От руснаците идва много дезинформация“, заяви Зеленски пред репортери миналата седмица. „Ето защо изпратих сигнали до нашите колеги в САЩ, че не бива да се вярва на всичко, което казва Русия.“

На четиричасов и половина пресмаратон в петък Путин отново настоя, че Русия има превес.

„Нашите войски напредват по цялата фронтова линия. Врагът се оттегля“, каза той, уверявайки руснаците, че ще „станат свидетели на нови успехи“ на бойното поле до „края на годината“.

Главната фигура, натоварена със задачата да информира Путин за войната, е Валери Герасимов, началник на руския генерален щаб и водещ командир на инвазията.

Герасимов, заблуден от докладите на разузнаването, че Украйна няма да се съпротивлява, ръководеше първоначалния блицкриг на Русия срещу Киев през 2022 г. - катастрофален провал, който завърши с унизително отстъпление месец по-късно. През август 2024 г. Герасимов каза на Путин, че Русия е отблъснала украинското настъпление в Курска област, но украинските войски останаха там шест месеца.

Всичко това доведе до необичайна вълна от критики от страна на руските военни блогъри.

„Просто е смешно как се опитваме да противодействаме на поредното видео на Зеленски, стоящ до табелата в Купянск, с наши собствени клипове“, написа популярен z-блогър и автор на телеграм-канала "Старше Еди". "Рибар", един от най-известните руски военни канали в платформата, саркастично нарече града „Купянск на Шрьодингер“. Той разкритикува преувеличаването на успехите на фронтовата линия, казвайки, че цената за подобни „територии, взети на кредит“ е животът на войниците.