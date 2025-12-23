МО на Русия: Су-34 бомбардира украински позиции с високо-фугасни бомби

Още по темата: МО на Русия: Руски въоръжени сили унищожиха тежък дрон и център за управление на безпилотни летателни апарати 22.12.2025 13:16

Ударът е извършен по зададени координати

Свръхзвуков изтребител-бомбардировач Су-34 е изстрелял високофугасни бомби (ГББ) срещу позиции на украинските въоръжени сили по време на битката за село Вилча в Харковска област, казаха от руското Министерство на отбраната, цитирани от руски медии.

„Екипажът на многоцелеви свръхзвуков изтребител-бомбардировач Су-34 от Въздушно-космическите сили нанесе удар по позиции на подразделение на украинските въоръжени сили в зоната на отговорност на северната групировка войски. Оператори на безпилотни летателни апарати (БЛА) регистрираха точно попадение от БЛА по позиции, съдържащи военнослужещи от украинските въоръжени сили в село Вилча в Харковска област. Ударът е извършен по зададени координати с използване на авиобомби с универсален модул за планиране и корекция“, съобщиха от ведомството.

Те отбелязаха, че военнослужещи от 128-ма отделна мотострелкова бригада на 44-ти корпус, като част от операторите на безпилотни летателни апарати (БЛА), са регистрирали точно попадение от БЛА по позиции на украинските въоръжени сили във Вилча. Въздушното разузнаване е разкрило концентрация на личен състав и техника в определения район, където е извършен ударът.