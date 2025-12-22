Руският отговор на F-22: Истинската сила на Су-57

Русия винаги е поставяла доктринален акцент върху изключителната маневреност, обикновено за сметка на някои характеристики на стелт, пише The National Interest.

Су-57 „Фелон“ е първият руски изтребител от пето поколение. Но за разлика от западните си аналози, Су-57 набляга изключително много на маневреността. Макар че стелтът и сензорите са важни, най-видимата визитна картичка на Су-57 е способността му да маневрира при екстремни ъгли на атака – умение, често демонстрирано с голямо учудване на международни авиошоута. Фокусът върху маневреността отразява отличителна руска философия на дизайна: контрол и смъртоносност по време на полет.

Руските военновъздушни сили винаги са давали приоритет на маневреността

Съветската и руската доктрина за въздушен бой исторически е наблягала на бой във визуален обсег, уменията на пилотите и кинематичното превъзходство. Доктрината произтича от опита от Студената война, летяйки срещу изтребители на НАТО; съветските конструктори са приемали, че ракетите са податливи на грешки и че системите за електронно управление (ЕБО) ще влошат сензорите - и че в резултат на това сраженията ще се превърнат в близки въздушни боеве. Това убеждение доведе до появата на редица високоманеврени самолети, т.е. Су-27, Су-30 , Су-35, Су-57.

Су -57 е постижение по отношение на маневреността. Многоцелевият стелт изтребител е предназначен да замени остарелите варианти на Flanker, но е произведен в толкова ограничени количества, че новата платформа е незначителна от оперативна гледна точка. Въпреки това, Су-57 е проектиран за въздушно превъзходство, удари и прихващане – и не е оптимизиран единствено за операции с ниска видимост като F-22, а вместо това е проектиран с по-силен акцент върху маневреността.

Двата двигателя Saturn AL-41F1 на Felon му осигуряват високо съотношение тяга-тегло, дори при бойни натоварвания, и напълно цифрова система за управление „fly-by-wire“ с интеграция на векторното управление на тягата. 3D дюзите за векторно управление на тягата са основен фактор за маневрирането на Су-57, позволявайки контрол на тангажа, рикането и креновете, независимо от въздушния поток. Това улеснява маневрирането след спиране, бързото насочване на носа при ниска скорост и драматичните въздушни шоута като „Кобрата на Пугачов“.

Аеродинамичният дизайн е създаден и за по-голяма пъргавина. Големи смесени повдигащи повърхности, удължения на предните ръбове и широк фюзелаж – всичко това генерира подемна сила при високи ъгли на атака, осигурявайки на самолета контролирана нестабилност. А софтуерът за управление на полета е калибриран, за да позволи на пилота да управлява самолета отвъд традиционните граници.

Има ли Су-57 шанс в бой извън зрителния обсег?

На теория, ако Су-57 някога бъде произведен в мащаб, достатъчен за поддържане на бойни операции, маневреността би била предимство, позволявайки бързо центриране на носа за изстрели с ракети извън зрителния обсег и отбранителни маневри в последния момент. В отбранителни ситуации маневреността на самолета позволява позициониране след спиране на полета, което може да помогне за побеждаване на входящите ракети чрез принудително прескачане на полета – особено в комбинация с изригващи сигнали, заглушаване и инфрачервени контрамерки. Су-57 е с предимство и в нискоенергийни състояния, което на теория би трябвало да позволи превъзходство в сражения в рамките на визуалния обсег.

Доктринално, Су-57 показва, че Русия е по-малко убедена от САЩ, че въздушният бой ще се решава отвъд визуалния обхват. Дизайнът на Су-57 предлага гаранция за ситуации, в които стелтът или сензорите са влошени, където пилотите трябва да разчитат на лоста и кормилото, за да успеят. Но този акцент в дизайна идва с компромиси, като увеличено радарно напречно сечение и по-висока инфрачервена сигнатура - всичко това, докато западните изтребители дават приоритет на стелтът и сливането на сензори и доктрината „първи изстрел“. Ако Су-57 бъде атакуван рано, по начина, по който западните изтребители са проектирани да атакуват, тогава маневреността на Су-57 е без значение.