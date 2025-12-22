Рябков: Дори при политиката на САЩ, рисковете от сблъсък между Русия и НАТО остават

Още по темата: Кремъл: Русия не планира нападение над европейски държави 22.12.2025 13:42

Русия все още има сериозни въпроси към САЩ относно Украйна

Дори при по-балансирана политика на САЩ, рискът от сблъсък между Русия и НАТО остава поради враждебните и неподходящи действия на европейските държави. Това каза руският заместник-министър на външните работи Сергей Рябков на дискусия в Международния дискусионен клуб „Валдай“, съобщават руски медии.

„Дори като се има предвид по-балансираната политика на САЩ, демонстрирана от Вашингтон на руския фронт, остават значителни рискове от сблъсък между Русия и НАТО поради неподходящите враждебни действия на европейските държави“, каза той по време на дискусията „(Не)стратегическа стабилност - 2025: Резултатите от годината в международната сигурност“.

„Русия все още има сериозни въпроси към Съединените щати относно Украйна, но администрацията на Доналд Тръмп е предприела няколко стъпки в правилната посока. Наскоро публикуваната Стратегия за национална сигурност на САЩ изрично разглежда нецелесъобразността на безкрайното разширяване на Северноатлантическия блок. Това не означава, че нямаме сериозни въпроси към американската страна, включително в украинския контекст. Би било несправедливо обаче да не признаем гореспоменатото като значителни стъпки в правилната посока“, каза още Рябков.

Заместник-министърът подчерта, че администрацията на Тръмп „значително е преразгледала курса“ на екипа на бившия президент на САЩ Джо Байдън, отдалечавайки се от някои „дълбоко антируски елементи в политиката на Вашингтон“.

„Без да разкрасявам реалността или да се опитвам да надценявам значението на промените, настъпили в САЩ от гледна точка на руските интереси, все пак бих отбелязал, че в видима демонстрация на политическа воля администрацията на Тръмп предприе стъпки за създаване на атмосферата, необходима за започване на съществен и ориентиран към резултати диалог за разрешаване на украинската криза“, продължи Рябков.

Той добави, че е от основно значение и американската страна да се съгласи на най-високо ниво, че една от коренните причини за конфликта е „настойчивото разширяване на НАТО към границите на Русия“.