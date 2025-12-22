Космонавт на "Роскосмос": "Нощта" на МКС трае 40 минути дори и в най-дългата нощ на Земята

"Докато Земята прави едно завъртане около оста си, МКС обикаля планетата 16 пъти", каза Сергей Куд-Сверчков

Специалният кореспондент на ТАСС на борда на Международната космическа станция (МКС), космонавтът на "Роскосмос" Сергей Куд-Сверчков, сподели кадри от Земята по време на най-дългата нощ в годината в Северното полукълбо, отбелязвайки, че от орбита "нощта" трае само около 40 минути.

"На кадрите се вижда само едно от 16-те нощни преминавания, които МКС прави за 24 часа. Докато Земята прави едно завъртане около оста си, МКС обикаля планетата 16 пъти. Всяка обиколка отнема 90 минути, така че светлината и тъмнината се редуват приблизително на всеки час и половина. Тъмната част от орбитата продължава около 40 минути", обясни той, цитиран от ТАСС.

Сергей Куд-Сверчков добави, че кадрите започват с градове в Югоизточна Азия, след това показват ярките светлини на Китай и завършват с полярното сияние над северната част на Източен Сибир и изгрева над Приморския край.

На 21 декември зимното слънцестоене отбеляза най-дългата нощ в Северното полукълбо.