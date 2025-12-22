Възможностите на ударната подводница клас „Ясен-М“ предизвикаха особена загриженост в западния свят

Британският флот може скоро да загуби предимството си в Атлантическия океан поради мощта на руския флот, предупреди генерал Гуин Дженкинс , началник на Британския кралски флот.

„Предимството, на което се радваме в Атлантика от края на Втората световна война, е застрашено. Държим се, но едва-едва. Нашите потенциални противници инвестират милиарди“, каза генералът, цитиран от Military Watch.

Той подчерта, че без модернизация британският флот рискува да загуби лидерството си в Арктика. Според Дженкинс Лондон спешно се нуждае от увеличаване на финансирането за развитие на военноморските сили.

Въпреки че руският флот няма бази в Атлантика, той разполага по-голямата част от ядрените си подводници под състава на Северния флот в Арктика, които са в състояние да влязат в Атлантика по множество маршрути.

Възможностите на ударната подводница клас „Ясен-М“ предизвикаха особена загриженост в западния свят и когато първият кораб от този клас беше спуснат на вода през декември 2019 г., той беше наречен „най-смъртоносната подводница в света“ от National Interest , което отразява по-широките схващания на Запад, че корабите могат значително да повлияят на баланса на силите в морето.

С вертикални клетки за изстрелване на 32 крилати ракети,

десет торпедни тръби и система за ракети земя-въздух с малък обсег „Игла-М“, се очаква подводниците клас „Ясен-М“ да продължат да бъдат приоритет за получаване на първата в света хиперзвукова крилата ракета „Циркон“. Типът ракета революционизира техните офанзивни възможности, особено срещу вражески военни кораби. Първото изстрелване на „Циркон“ от кораб клас „Ясен“ беше извършено през октомври 2021 г., като обхватът му от 1000 километра и скоростта от 9 Маха правят прехващането му изключително трудно. В комбинация с почти неограничения обхват на корабите и най-съвременните технологии за шумозаглушаване, това им предоставя способността да застрашават много сериозно дори добре защитени вражески военни кораби, като самолетоносачи, действащи като част от ударни групи, и да правят това с малко предупреждение и почти навсякъде в открития океан. На 24 юли руският президент Владимир Путин потвърди, че е дал инструкции за продължаване на серийното производство на подводници клас „Ясен-М“ , подчертавайки ролята им като гръбнак на силите с общо предназначение на руския флот.

Въпреки че позицията на руския надводен флот е спаднала значително след разпадането на Съветския съюз, като оттогава насам за ВМС не са били заложени нови разрушители или крайцери, флотът от атакуващи подводници е запазил водеща позиция в света. Възможностите на британската програма за ядрени подводници, за разлика от нея, са поставени под сериозен въпрос, като бившият директор по ядрената политика в Министерството на отбраната контраадмирал Филип Матиас наскоро заяви, че Обединеното кралство вече не може да управлява програмата.