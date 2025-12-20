Руски пратеник замина за Маями

Руският пратеник по икономическите въпроси Кирил Дмитриев обяви, че заминава за Маями, където ще започне поредица от преговори с цел намиране на решение за края на войната в Украйна, предаде Франс прес.

"На път за Маями", написа Дмитриев в социалната мрежа „Екс“, добавяйки емотикон на гълъб на мира и видео с утринното слънце, пробиващо облаците над плаж с палми.

„Докато войнолюбците продължават да работят усилено, за да подкопаят американския план за мир в Украйна, си спомних това видео от предишното ми посещение: светлината, пробиваща облаците.“

Украински и европейски делегации също ще присъстват на преговорите в Маями, водени от специалния пратеник на Доналд Тръмп Стив Уиткоф и зета на американския президент Джаред Къшнър. Участието на Русия и Европа в тези разговори се разглежда като напредък спрямо предишната фаза на преговори, при която американците провеждаха срещи с всяка страна поотделно.

Все пак е малко вероятно Дмитриев да води директни разговори с украинските и европейските представители, предвид обтегнатите отношения между страните. Москва вече заяви, че присъствието на Европа може да вреди на процеса и характеризира лидерите на континента като войнолюбци.