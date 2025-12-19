Украйна е убила близък сътрудник на Путин?

При украинска атака срещу руския кораб „Сенчест флот“ в Средиземно море най-вероятно е загинал ръководителят на военната разузнавателна служба на Русия (ГРУ) Андрей Аверянов, съобщават в социалните мрежи.

Атаката е извършена с дронове, изстреляни от военноморски бази, а ударът е нанесен по танкер, който се е запалил. В мрежите вече се разпространяват кадри на горящия плавателен съд.

Според непотвърдена информация на борда е бил самият Аверянов, считан за близък сътрудник на руския президент Владимир Путин. Засега се съобщава за седем ранени и двама загинали, но официално потвърждение няма.

