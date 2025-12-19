Украйна е убила близък сътрудник на Путин?

При украинска атака срещу руския кораб „Сенчест флот“ в Средиземно море най-вероятно е загинал ръководителят на военната разузнавателна служба на Русия (ГРУ) Андрей Аверянов, съобщават в социалните мрежи.
Атаката е извършена с дронове, изстреляни от военноморски бази, а ударът е нанесен по танкер, който се е запалил. В мрежите вече се разпространяват кадри на горящия плавателен съд.
Според непотвърдена информация на борда е бил самият Аверянов, считан за близък сътрудник на руския президент Владимир Путин. Засега се съобщава за седем ранени и двама загинали, но официално потвърждение няма.
Russian media report the head of the Russian military intelligence, General Andrei Averyanov was eliminated in a strike carried out by Ukrainian drones on a tanker. He was Putin's closest saboteur. He was involved in bombing Prigozhin's plane & the Novichok & Skripal poisonings. pic.twitter.com/hfD2mHMdVG— raging545 (@raging545) December 19, 2025