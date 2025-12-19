Още по темата: Путин: 3500 украински войници са обкръжени край Купянск 19.12.2025 11:42

Руските войски напредват по цялата линия на съприкосновение. Това обяви обяви президентът на Руската федерация Владимир Путин по време на сесията с въпроси и отговори на живо, съчетана с пресконференция.

"Нашите войски напредват по цялата линия на съприкосновение. На някои места с по-бързи темпове, на други - по-бавно", посочи той, цитиран от РИА Новости.

Държавният глава на Русия отбеляза, че стратегическата инициатива на фронта е изцяло преминала към руските войски, след като те са прогонили врага от Курската област.

"Не се съмнявам, че момчетата ще приемат и това споразумение", каза Путин.

Предаването "Годишен преглед с Владимир Путин“, което съчетава голямата пресконференция на държавния глава със сесия с въпроси и отговори на живо продължава в момента. Събирането на въпроси за предаването започна на 4 декември в 15:00 ч. московско време и ще продължи до края на предаването. Тази година, както и през 2024 г., невронната мрежа GigaChat транскрибира въпросите, зададени в сесията с въпроси и отговори на живо.

Очаква се руските войски да поемат контрол над Красний Лиман в близко бъдеще, преди да продължат настъплението си към Славянск, заяви руският лидер.

"Южно от освободения град Северск, нашите сили действат активно и ефективно в посока Южен Лиман. Нашите войски вече са влезли в града и там се водят боеве. Вярвам, че Красни Лиман ще бъде освободен много скоро", каза Путин.

Той добави, че руските сили в момента контролират около половината от града. "Настъплението ще продължи по-нататък, към Славянск", отбеляза президентът.

"Вземането на решения, които включват ограбване на чужди пари, не е лесно за ЕС", добави Путин. "Това не е просто удар по имиджа му; то подкопава доверието в еврозоната. След това други страни също ще започнат да се страхуват за валутните си резерви", отбеляза президентът.

"Сега ЕС не харесва специалната операция в Украйна, но утре може да не хареса например нарушаването на правата на ЛГБТ", добави той.

* ЛГБТ движението е признато за екстремистко и забранено в Русия.